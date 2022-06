Elezioni legislative 2022: ecco cosa rivela il sondaggio tra i due turni

Quindi, durante il primo turno delle elezioni legislative, se i Macron si fossero alleati! Preceduta sul filo dalla coalizione di sinistra Nupes (della New Populist, Environmental and Social Union), guidata da Jean-Luc Mélenchon, il brivido aleggia ancora per il secondo turno, che si svolgerà domenica.

Un sondaggio Ifop-Fiducial per LCI e Sud Radio è stato pubblicato mercoledì, tra un round e l’altro. È stato condotto il 14 e 15 giugno tramite un sondaggio online su un campione di 1.400 persone iscritte nelle liste elettorali, che rappresentano la popolazione francese dai 18 anni in su.

Ma cosa rivela questo sondaggio? Secondo BFM, la coalizione presidenziale otterrà tra 265 e 300 seggi al secondo turno delle elezioni legislative, rispetto ai 180-210 seggi di Nupes.

Rispetto ad un precedente sondaggio pubblicato il 10 giugno (quindi anche prima dei risultati del primo turno), insieme! Registrerà quindi un leggerissimo calo, visto che il gruppo sostenuto da Macron ha ottenuto tra i 270 ei 305 seggi. Per quanto riguarda Nupes, i numeri sono esattamente gli stessi tra i due sondaggi.

e altri? Selon le sondage de ce mercredi, Les Républicains, l’UDI et les Centristes décrocheraient 40 à 65 sièges tandis que le Assembly national en obtiendrait entre 20 et 40. the pen. Infatti, andando oltre il limite di 15 membri eletti e quindi 15 seggi (che sembra un buon inizio), un partito di estrema destra può formare un gruppo nell’Assemblea nazionale.