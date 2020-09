Elezioni in Campania, exitpoll SkyTG24: De Luca al 52/56%, Caldoro 26/30%

A pochi minuti dalla chiusura dei seggi, sono stati diffusi i primi exitpoll (fonte SKYTG24 e La7).

In Campania Vincenzo DE LUCA otterrebbe la riconferma con il 52-56% (Instantpoll di SkyTG24). Il candidato del centrodestra Stefano CALDORO otterrebbe il 26-30%. I cinquestelle con Valeria CIARAMBINO sono fermi tra l’11 e il 15%. Secondo la prima tendenza, questa volta de La7, alle elezioni regionali in Campania il presidente uscente e candidato del centrosinistra Vincenzo De Luca stravince sul candidato del centrodestra Stefano Caldoro. De Luca vincerebbe con una percentualesuperiore alla somma dei voti di Caldoro e della candidata Cinque Stelle Valeria Ciarambino.

In Puglia è testa a testa tra l’uscente Governatore Emiliano e l’attuale europarlamentare, espressione del centrodestra, Fitto. In Toscana, il centrosinistra di Gianni è sarebbe in vantaggio di 3 punti percentuali sulla Ceccardi.

La forbice, però, racconta di un dato elettorale di bilanciamento e di una vera e propria battaglia all’ultimo voto.

Centrodestra dovrebbe essere riconfermato in Veneto (Zaia 70-74%) e Liguria (Toti 51-55%). Nelle Marche potrebbe vincere il centrodestra, dato mai verificatosi dal dopoguerra ad oggi.