Cava de’ Tirreni. Alla fine della tornata elettorale, come riportano i dati alle 15.00 forniti dal Ministero dell’Interno, nella città metelliana hanno votato per il referendum il 76,88%, per le comunali il 71,22%, mentre per le regionali il 71,35%.

Confrontando i dati: Amministrative del 2010 – 78,63%, mentre al primo turno delle elezioni comunali del 2015 nella città metelliana voto il 69,71% degli aventi diritto per scendere al 50,17% al ballottaggio.