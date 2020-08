Elenco scrutatori: questa mattina le nomine per i seggi di Nocera Inferiore

Elenco scrutatori per i seggi di Nocera Inferiore. Questa mattina in aula consiliare si è proceduto alle nomine per Regionali e Referendum.

Questa mattina si è riunita la Commissione Elettorale del Comune di Nocera Inferiore, presieduta dal sindaco Manlio Torquato. In programma il sorteggio pubblico dell’elenco scrutatori per le elezioni Regionali e il Referendum fissati per il 20 e 21 settembre prossimi. Erano presenti anche i consiglieri Iannotti e Della Mura, componenti della Commissione e la dottoressa Silvia Esposito, vicesegretario generale dell’Ente.

I nominativi sono stati estratti dalle liste presenti nell’apposito albo, a fronte di 237 richieste pervenute. Tra queste, 41 non presentavano tutti i requisiti richiesti per partecipare al sorteggio.

I criteri previsti sono vari. Per rientrare nell’elenco bisogna dunque essere cittadini disoccupati iscritti al centro per l’impiego o studenti non lavoratori, regolarmente iscritti a un corso di studi.

L’amministrazione ha accolto 196 istanze, cui ha aggiunto altri 184 nominativi mediante apposito programma informatico. Raggiunta quindi la quota di 380 scrutatori, tra effettivi e supplenti, che saranno redistribuiti per i 46 seggi cittadini e i 3 seggi speciali previsti.

L’amministrazione ha applicato come criterio di selezione nella graduatoria, la scelta dei soggetti con l’Isee più basso, per offrire dunque un’opportunità alle famiglie nocerine che vivono uno stato di difficoltà economica.

L’elenco degli scrutatori selezionati è online nell’Albo Pretorio consultabile sul sito ufficiale del Comune di Nocera Inferiore.