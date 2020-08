Elenco scrutatori: sorteggiati questa mattina i nomi per Nocera Superiore

Elenco scrutatori, questa mattina le operazioni di sorteggio a Nocera Superiore alla presenza del sindaco Giovanni Maria Cuofano.

Si è svolto questa mattina a Nocera Superiore il sorteggio dell’elenco scrutatori per l’appuntamento elettorale del prossimo 20 e 21 settembre. Alla presenza del primo cittadino, il sorteggio è avvenuto come di consueto in diretta social, per esigenze di trasparenza.

La Commissione Elettorale presieduta dal consigliere Maurizio Lamberti ha utilizzato un programma online, inserendo i numeri progressi di iscrizione alla lista di cittadini interessati. Si tratta di un generatore casuale di numeri facilmente reperibile online.

Da questa lista sono stati depennati i cittadini inoccupati e gli studenti che hanno già svolto la funzione di scrutatore nelle ultime due tornate elettorali.

Era già presente un elenco di 70 scrutatori, di cui 60 effettivi e 10 supplenti, sorteggiati a febbraio scorso per le elezioni, rinviate poi per il lockdown. A questo elenco questa mattina si sono aggiunti altri 10 scrutatori effettivi e 20 supplenti.

Gli scrutatori sorteggiati oggi saranno destinati ai vari seggi cittadini, in occasione della tornata elettorale inerenti le elezioni Regionali di settembre e il Referendum costituzionale.

L’elenco è consultabile nella sezione Albo Pretorio sul sito ufficiale del Comune di Nocera Superiore.