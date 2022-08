Elaraby salva senza pietà l’Olympiacos Fenerbahce / C 3 / Terzo Turno Eliminatorio / SOFOOT.com

la media

Merci El Arabi.

Alla ricerca di un posto in Europa League, l’Olympiacos sarà sicuramente contento del pareggio contro lo Slovan Bratislava a fine partita (1-1). Andre Gren, che ha interpretato Sokratis Papastathopoulos, sbalordito prima di aprire il piede per ingannare Tomasz Vaclic (63)e), l’eroe greco avrebbe potuto pagare a caro prezzo la propria incompetenza. Tuttavia, riesce a sferrare un colpo potente quando il corner di Mathieu Valbuena trova la testa di Youssef El Arabi (86).e). Due campioni sono entrati in campo al calcio d’inizio ed sono entrati in campo al 69′e il momento. Quindi resta tutto aperto prima di tornare a Bratislava giovedì prossimo.

Meno sconvolto di Linfield, l’FC Zürich, campione di Svizzera, ottiene concessioni favorevoli grazie al successo in Irlanda del Nord (0-2). Lo stesso per il Fenerbahce, che ha schiacciato Slovako (3-0). Il club di Istanbul è riuscito a contare su una debolezza della sua stella nascente brasiliana Lincoln. Anche Malmo ha fatto un grande passo verso i playoff schiaffeggiando Dudelange (3-0), segnato dall’ex Toulousain Ola Toivonen e dall’ex gol del Girondin Isaac Kiese Thelin.

Risultati

Obiettivi: Al Arabi (86 .)e) // verde (63e)

Stivali: Tosen (8e) e Gnonto (64 .)e)

Stivali: Burke (13e sp), Watt (29e) e O’Neill (90 .)e+7) // Queven (78e)

Pacco: Hamidi (85eColata di Scooby

Stivali: Marrone (47e) e Radulovi (64 .)e)

Stivali: Moore (17e) e Lincoln (45 .)e+2, 81e)

Pacco: Hoffmann (48 .)e) per la Slovacchia

Stivali: Thelin (54 .)e), Toivonen (81 .)e) Permanevich et al (85e)

Espulsione: Maureen (31 .)e) per dudlang

Gol: Capizali (34).e) e Milicevi (70 .)e) // molti (18e)

QB