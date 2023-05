Ed Sheeran è un plagio? Il verdetto è stato emesso al suo processo

Il musicista britannico Ed Sheeran ha vinto giovedì il suo processo civile a New York per aver plagiato una canzone dell’americano Marvin Gaye.

Una giuria del tribunale federale di Manhattan, che ha processato per dieci giorni questo iconico caso di copyright musicale, ha scoperto che il cantante 32enne aveva “indipendentemente” creato la sua canzone e il suo successo mondiale del 2014, “Thinking Out Loud” So Not era una copia parziale del famoso “Let’s Get It On” di Marvin Gaye di Prince of Soul nel 1973.