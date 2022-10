Ecco perché indossa il fidanzato di Francois, “I dottori mi danno tra i 5 e i 10”

Domenica scorsa, in occasione del sesto episodio della quattordicesima stagione di Love in the Meadow, François ha avuto modo di conoscere Sophie, una delle sue corteggiatrici. Con i suoi lunghi capelli rossi, la giovane non è passata inosservata. E velocemente, sui social, abbiamo visto tanti commenti sul taglio di capelli del candidato.

La 33enne si è sottoposta a una doppia mastectomia e, nonostante i numerosi trattamenti e gli innumerevoli viaggi in ospedale, ha mostrato un coraggio incredibile: “I medici mi danno 5-10 ma so che vivrò più a lungo. Il corpo segue la mente e io avere una mente. Solido “.

François, il contadino per il quale Sophie ha preso parte allo spettacolo, non era a conoscenza della sua lotta. Sophie però non lo nasconde e ne parla apertamente sui social, in particolare su TikTok: “Ho quattro figli e il cancro, mi rendo conto che può essere un freno ma credo ancora nell’amore. Se qualcuno è davvero interessato a me , mi accetteranno così come sono con la mia storia e il mio corpo. . »