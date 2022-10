Ecco il trucco per spaventare il web per ottenere il gioco gratis

Sei un fan di Xbox e del calcio? Allora questo buon piano per sollevare il panico sul web dovrebbe soddisfarti. Vi spieghiamo come ottenere gratuitamente il videogioco più atteso del nuovo anno scolastico.

Cos’è FIFA 23?

L’ultima versione della licenza FIFA, FIFA 23È stato rilasciato il 30 settembre 2022. Questa versione che i fan stavano aspettando è ricca di nuove funzionalità. Primo, Hyper Motion, che cattura il doppio dei movimenti per un’animazione più realistica che mai. I movimenti e i calci dei giocatori sono incredibili in natura e come giocatore ti senti davvero come se fossi su un campo di calcio. Il 2022 obbliga e un cambio di mentalità obbliga, il calcio femminile non può più essere ignorato (a meno che non lo passi all’indietro) e EA Sports lo capisce benissimo. Pertanto, FIFA 23 dà il posto d’onore alle squadre femminili con selezioni francesi, tedesche, inglesi e americane. Se vuoi iniziare i Mondiali del Qatar 2022 prima di chiunque altro. Metti alla prova le acque di FIFA 23 e gioca la Coppa del Mondo in anticipo con le tue squadre preferite. Avrai l’opportunità di vivere la Coppa del Mondo femminile 2023 che si terrà in Australia e Nuova Zelanda.

Come ottenere FIFA 23 gratis?

fino al 9 ottobre MediaMarkt ti offre il videogioco FIFA 23 con l’acquisto di Xbox Series S (290€). Bello Un regalo del valore di 69,99 euro. Il gioco è in versione digitale e il tuo codice ti sarà inviato entro e non oltre 5-7 giorni lavorativi dall’ordine. Ricordiamo che Xbox Series S è compatibile solo con giochi non fisici, poiché non dispone di un’unità Blu-Ray. Non c’è nemmeno il 4K su questa console principale, ma una buona risoluzione a 1440p!

