Ecco il segreto per vivere più a lungo e in salute

stare in salute

Siamo ciò che mangiamo, è una frase che sentiamo spesso. Se vuoi essere buono SaluteÈ necessario prestare attenzione alla tua dieta. Il famoso discorso “mangia 5 frutta e verdura al giorno”, l’avrete sentito decine di volte, e non per niente. Frutta e verdura hanno un effetto protettivo contro le malattie che possono comparire con l’età. Quindi è più di una semplice tendenza a prestare attenzione alla nostra dieta.

Un’altra chiave per uno stile di vita sano è l’esercizio fisico regolare. È necessario a tutte le età e soprattutto inculcare questa abitudine nei più piccoli affinché possano continuare a praticarla per tutta la vita. Infatti, essere fisicamente attivi aiuta a mantenere il corpo e la mente, e può prevenire l’insorgenza di alcuni Malattie come cancro, malattie cardiovascolari, diabete o sovrappeso. Aiuta anche a combattere meglio lo stress dormire.

Lo sport è un’abitudine che dovrebbe essere integrata nella nostra vita quotidiana. E non devi essere un buon atleta per praticare questo sport. Andare al lavoro a piedi o in bicicletta o evitare l’ascensore per salire le scale è un buon inizio. Anche il sonno gioca un ruolo importante in uno stile di vita sano. Il nostro tempo di sonno è costantemente influenzato da tutti gli stress della vita quotidiana che possono influire sulla nostra salute. La mancanza di sonno influisce non solo sull’umore, ma anche sulle condizioni mentali e fisiche. I medici raccomandano di lavorare 7-9 ore a notte per una buona salute. Inoltre, assicurati di non toccare il telefono un’ora prima di andare a letto in modo che la luce dello schermo non disturbi il sonno.

Chiave miracolosa

Esistono quindi diversi fattori che influenzano la nostra salute, ma ce n’è uno ancora meno evidente ma non per questo meno importante. Sapevi che il corpo è composto dal 60% al 70% di acqua a seconda della forma? dopo l’ossigeno, acqua È la componente più importante della vita e necessaria per tutti i processi vitali. Lo studio è stato condotto da 4 medici del National Heart, Lung, and Blood Institute nel Maryland (USA). Lo studio è stato condotto su 11.000 persone per monitorare l’effetto dell’acqua sul loro corpo invecchiamento. Questi medici volevano sapere perché alcune persone vivono più a lungo e sono libere da malattie croniche, mentre altre invecchiano prima a causa di ciò. Così hanno scoperto che gli adulti con un livello di sodio compreso tra 135 e 145 mmol (che è alto), sono più suscettibili ai segni di un rapido invecchiamento biologico. Quindi bere acqua e rimanere abbastanza idratati sarà la risposta per migliorare la tua salute. Infatti, il livello di sodio è molto importante nel processo di invecchiamento ed è regolato dall’acqua. I medici raccomandano di bere almeno 2 litri di acqua al giorno per dargli una spinta il cavo la quantità di cui ha bisogno. Ora sai cosa devi fare per vivere una vita lunga e sana.

