Ecco il primo comune vallone a beneficiarne

La “città più piccola del mondo”, situata nella provincia del Lussemburgo, è il primo comune vallone a beneficiare della tecnologia “reale”, ovvero basata su nuove bande di frequenza recentemente assegnate, in contrapposizione alla “luce 5G” disponibile in altre città del sud del paese.

Se gli standard e le normative sulle emissioni per questa tecnologia devono ancora essere adattati in Vallonia, Proximus ha già deciso di attivare il 5G nel centro di Derby. L’operatore ha affermato che non sono previste altre località nelle prossime settimane.

Gli standard non sono adattati. Questo è anche uno dei motivi della copertura limitata al momento”, abbiamo pubblicato su Proximus. “Il 5G (in Durbuy, ndr) ha ridotto la potenza, in linea con gli standard attuali. Speriamo ancora di sviluppare lo standard il prima possibile per consentire un’implementazione più ampia ed efficiente del 5G in Vallonia”.