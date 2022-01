Ecco il nuovo indirizzo ufficiale del sito torrent

Cpasbien, il popolare sito di download di torrent, è stato un nuovo titolo dal 2020. Ora è stato ribattezzato Oxtorrent, il sito di hacking fornisce ancora accesso a una miriade di contenuti, come serie, film, libri digitali, album musicali o software, senza registrazione. Ti diciamo tutto ciò che devi sapere sul sito di download illegale.

🔎 Cpasbien, cos’è e come funziona?

Dalla sua creazione negli anni 2000, Cpasbien è stato uno dei siti di torrent più popolari sul web. Sulla piattaforma, gli utenti di Internet possono Scarica file torrent Che consente l’accesso a musica, serie, film o programmi. Riflette il famoso YggTorrentIl sito di download è basato sul protocollo BitTorrent. Per visualizzare il contenuto scaricato, dovrai avere un programma come qBittorrent o Transmission installato sul tuo computer.

La condivisione dei torrent è diversa dal download diretto, offerto soprattutto da siti come Zone-Download. Come parte del download diretto, l’utente di Internet ottiene direttamente il file desiderato (film, serie, ecc.) Sul suo computer. Al contrario, il file torrent deve essere aperto prima utilizzando un programma specializzato. Questo programma personalizzato sarà quindi Recupero file peer-to-peer (P2P). Concretamente, un file torrent è una mappa che indica dove è ospitato il contenuto che stai cercando. Un programma come Transmission è responsabile del recupero dei dati per tuo conto, direttamente sul computer dell’utente Internet che li ha condivisi.

Nota che Cpasbien non ospita alcun contenuto direttamente sulla sua piattaforma. Sito soddisfatto Elenco dei collegamenti di inoltro per i file torrent. Ecco perché stiamo parlando di una guida o di una guida. Nonostante tutto, Cpasbien è considerato illegale dalle autorità. In effetti, la stragrande maggioranza dei contenuti condivisi dagli utenti di Internet non è priva di diritti. Pertanto, la condivisione e il download dei file torrent elencati violano le leggi sul copyright. Le persone che mettono il contenuto online non possiedono il copyright delle opere. Rischiano di trovarsi sotto gli occhi della polizia.

🤔 Perché è spesso complicato contattare Cpasbien?

Come spiegato sopra, Cpasbien è un sito Web di hacking che viola la legge. Il sito è stato regolarmente bloccato dai tribunali, soprattutto nel 2017. Per sfuggire alle misure di divieto delle autorità, i funzionari devono Cambia regolarmente l’indirizzo. Ecco perché gli utenti del sito devono spesso cercare il nuovo indirizzo.

Inoltre, capita spesso che i fornitori di servizi Internet debbano bloccare il sito in determinati paesi su richiesta dei tribunali. Per superare queste limitazioni, molti utenti di Internet scelgono VPN. Con una VPN, possono fingere di essere connessi da un altro paese. Questa azione aiuta anche a impedire alle autorità di scoprire il loro indirizzo IP.

🆕 Qual è il nuovo titolo Cpasbien?

Pertanto, gli assalti delle autorità costringono i funzionari a cambiare regolarmente indirizzo. Spesso i server che ospitano Cpasbien vengono spostati in un altro paese. L’estensione alla fine di un URL (es. .be, .fr o .com) è di fatto soggetta a modifiche. I server sono spesso ospitati in paesi come la Nuova Zelanda o l’Estonia. Non sorprenderti se vedi suffissi come .eu, .li o .to.

Gli utenti della piattaforma Torrent dovrebbero quindi Ordinamento tra indirizzi di reindirizzamento ufficiali, che consentono l’accesso al sito, e cloni fittizi. I truffatori spesso approfittano del divieto temporaneo del sito per pubblicare copie che copiano l’interfaccia. Queste copie servono file torrent falsi per convincere gli utenti a installare software a pagamento, come una VPN o, nel peggiore dei casi, virus. Avvertimento: se Cpasbien ti chiede di registrarti, devi esserti imbattuto in una versione dannosa.

Dagli ultimi mesi del 2019, Cpasbien . ha girato. Gli amministratori del sito hanno rinominato la loro piattaforma in Oxtorrent. Per accedere al catalogo torrent, devi Vai a questo indirizzo : Oxtorrent.com.

In effetti, tutti i siti che affermano di portarti a Cpasbien, come Cpasbien.tf o altri, sono versioni fasulle. Ti consigliamo di fare attenzione quando ti consulti con loro. Nota che alcune versioni offrono il torrenting, ma questa non è una versione originale della piattaforma.