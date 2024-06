Ecco i rischi per la salute a cui sono esposti i turisti spaziali

Parti per un viaggio spaziale unico, dove la salute del cuore è al centro delle preoccupazioni o come la microgravità può influenzare i turisti spaziali con insufficienza cardiaca.

Mentre il Turismo spaziale Dopo che questa idea è diventata popolare, un team di ricercatori ha deciso di studiare gli effetti della microgravità sulla salute dei turisti spaziali, sottolineando l’importanza di un approccio medico completo e personalizzato. Le sfide cardiovascolari uniche poste dai viaggi spaziali evidenziano l’urgente necessità di capire come queste condizioni preesistenti possono avere un impatto su coloro che osano avventurarsi nello spazio.

Conquista dello spazio per tutti, sfide sanitarie e viaggi interstellari

Mentre il Viaggi spaziali commerciali Il turismo spaziale sta diventando sempre più accessibile e popolare tra un pubblico sempre più diversificato, compresi quelli con patologie preesistenti come l’insufficienza cardiaca. Questo cambiamento demografico degli astronauti contrasta con gli astronauti professionisti, che si sottopongono a un intenso allenamento fisico e a controlli sanitari regolari.

Pertanto, in futuro sarà necessario adottare un approccio più completo alla salute dei turisti spaziali, tenendo conto delle condizioni mediche preesistenti come l’insufficienza cardiaca.

Sono in corso studi per valutare gli effetti della microgravità e dell’ambiente spaziale sulla salute dei turisti spaziali, con particolare attenzione alle malattie croniche come l’insufficienza cardiaca, che colpisce più di 100 milioni di persone in tutto il mondo.

I turisti spaziali con insufficienza cardiaca potrebbero trovarsi ad affrontare maggiori rischi nello spazio a causa… Principali cambiamenti fisiologici a cui sono esposti. Un effetto notevole è la ridistribuzione dei fluidi corporei, che porta alla sindrome delle “zampe di uccello gonfie”.

Questo fenomeno provoca a Riduzione dell’accumulo venoso nelle gambe e aumento della pressione venosa nella parte superiore del corpo. Mentre gli individui sani possono generalmente adattarsi a questi cambiamenti, i pazienti con insufficienza cardiaca sono più a rischio.

Le accorate sfide dello spazio svelate dalla scienza matematica

In un recente studio pubblicato su Frontiere in fisiologiase il dottor Lex Van LoonIl rinomato esperto, dell’Università Nazionale Australiana e dell’Università di Twente nei Paesi Bassi, ha utilizzato un sofisticato modello matematico del sistema cuore-polmone per prevedere l’impatto della microgravità sulla salute di individui non astronauti con problemi di salute cardiaca.

Regolando in modo intelligente i parametri di questa simulazione al computer, il gruppo di scienziati è stato in grado di prevedere con sorprendente precisione come avrebbero reagito i pazienti con insufficienza cardiaca durante il viaggio nello spazio.

“L’ingresso in microgravità ha comportato un aumento significativo della gittata cardiaca in tutti i soggetti. Tuttavia, nei pazienti con insufficienza cardiaca, questo aumento è accompagnato da un pericoloso aumento della pressione atriale sinistra, che può portare a edema polmonare e complicazioni respiratorie”, spiega. Il dottor Lex van Loon.

Questo lavoro richiede una maggiore vigilanza riguardo alla salute dei turisti spaziali con problemi cardiovascolari sottostanti. Dovrebbe essere posta enfasi sullo studio degli effetti cumulativi della microgravità e delle comorbilità nei pazienti cardiopatici per anticipare e prevenire meglio eventuali rischi durante Futuro viaggio nello spazio.

Gemelli digitali, partner virtuali per conquistare lo spazio in tutta sicurezza

I gemelli digitali umani sono pronti a rivoluzionare la ricerca spaziale e la sicurezza dei viaggi spaziali. Questi modelli virtuali dettagliati dei sistemi fisiologici di un individuo consentono di prevedere il suo adattamento alle condizioni estreme dello spazio, come la microgravità.

Simulando diversi scenari, fornisce valutazioni personalizzate del rischio e contromisure su misura, aumentando così la sicurezza e il benessere degli astronauti. Pertanto, questi gemelli digitali possono svolgere un ruolo di primo piano nella preparazione e nel monitoraggio dei viaggi spaziali, in particolare per i viaggiatori con malattie cardiache.