Ecco i nomi dei bambini più belli secondo la scienza

Se stai cercando ispirazione in termini di nomi, questo articolo potrebbe darti delle idee!

Scopriamo ogni anno Elenco dei nomi più popolari. Questa volta, stiamo cambiando un po’ il registro perché stiamo per rivelare i nomi più belli. Questa disposizione non esce dal nulla, perché è il risultato di uno studio che è stato individuato dai nostri colleghi di FlairCommissionato da un brand dedicato ai bambini i miei primi anniIn collaborazione con il Dr. Bodo Winter, Professore di Linguistica Cognitiva all’Università di Birmingham. Quest’ultimo ha utilizzato i principi della linguistica per classificare i nomi di battesimo più comuni in base al loro livello di compatibilità, cioè il metodo “sano” dell’orecchio umano.

Scopriamo così che il nome maschile che ha la voce più bella è Zain. Questo nome originario della penisola arabica significa “bellezza e grazia”, ​​quindi non sorprende che abbia la voce più bella. Nel Regno Unito, Zayn è diventato un nome molto popolare grazie al successo del cantante Zayn Malik, ex membro della band One Direction. Tra le ragazze, Sophia ha vinto il premio. Originario della Grecia, il nome significa “saggezza”.

Nel resto della classifica troviamo Jesse, Charlie, Matthew e Louie tra i ragazzi. Zoe, Everly, Rosie e Sophie entrano per chiudere la top five dei nomi femminili più belli. Nota che i nomi che iniziano con la lettera E sembrano avere un certo suono poiché li troviamo nella top 20: Ellie, Emily, Evelyn, Eva ed Elena.