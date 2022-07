Ecco cosa vi aspetta nei prossimi giorni…

“Un weekend caldo e soleggiato di nuovo seguito da una settimana più fresca dopo alcune tempeste previste per lunedì”, riassume Luke Trollmans nel suo bollettino meteorologico settimanale.

L’alta pressione che si concentrerà venerdì tra Islanda e Norvegia ci mette in un piccolo flusso d’aria che proviene principalmente da nord-est dove inizialmente si sviluppano abbastanza bene le nuvole che divideranno il cielo con schiarimento nel corso della giornata.

Poiché il tempo rimarrà umido e instabile, nel sud e nell’est del Paese si svilupperanno piogge che possono essere accompagnate da temporali nel pomeriggio e in serata.

Le temperature saranno stagionali, oscillando tra i 21 ei 23 gradi via mare, tra i 24 ei 27 gradi nell’interno del Paese, e anche tra i 27 ei 29 gradi nel sud della provincia del Lussemburgo (Gaume).

Sabato

Un’altra piccola cellula anti-vortice si svilupperà nel Golfo di Biscaglia e si sposterà lentamente verso la Francia.

Farà soffiare il vento a ovest mentre inizialmente trattengono ancora formazioni nuvolose che si dissiperanno fortemente durante il pomeriggio,

L’uno o l’altro acquazzone sarà ancora possibile localmente al mattino, soprattutto nel sud delle Ardenne.

Le temperature rimarranno molto piacevoli con massime comprese tra 22 e 24 gradi Celsius sulla costa e nelle Alte Ardenne e da 24 a 28 gradi Celsius nelle pianure dell’interno del paese.

Domenica

Mentre il nucleo di alta pressione continua il suo percorso a est verso la Germania meridionale, ci sposteremo in una debole corrente da sud a sud-ovest che ci porterà più calore dal sud della Francia.

L’aria sarà anche più secca con poche o nessuna nuvola e temperature localmente superiori ai 30°C in pianura, le massime che oscillano tra i 29 ei 32°C in molti luoghi ad eccezione del mare e nelle alte Ardenne da dove osserveremo Da 27 a 32 29 gradi Celsius.

Lunedi

Un fronte freddo associato alla depressione si sposterà dalla Scozia alla Norvegia centrale, si avvicinerà all’ovest del paese dandogli più nuvole a partire da mezzogiorno e poi rovesci o temporali appariranno in gran parte del centro-est in serata.

Farà ancora molto caldo prima di piovere con 27-32 gradi nell’entroterra e 23-27 gradi nel mare e nelle regioni occidentali.

Mardi

L’aria più fresca dell’oceano travolgerà il paese con nuvole e qualche rovescio, ma anche vaste aree della zona costiera.

Le temperature scenderanno a non più di 20-22°C nel pomeriggio in mare e sugli altipiani delle Ardenne e da 22 a 25°C altrove.

Mercoledì

Con l’arrivo di un nuovo ciclone sull’Irlanda, il flusso d’aria si sposterà verso nord, il che comporterà un ulteriore leggero calo della temperatura che non supererà i 18-20 gradi Celsius sulle rive del Mare del Nord proprio come nelle Ardenne superiori che oscillerà tra 20 e 24 gradi in altre aree.

Il tempo dovrebbe iniziare nuvoloso o mosso al mattino, ma diventerà più sereno nel pomeriggio e alla sera.

Tendenza per il prossimo fine settimana e l’ultimo fine settimana di luglio

I modelli prevedono ancora un clima generalmente caldo e secco con il rischio di tempeste di calore alla fine della giornata, in particolare nel sud e nell’est del paese.

La massima è vicina ai 30 gradi in pianura e ai 25 gradi sulla costa e sulle alture delle Ardenne.