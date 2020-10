Eboli: il sindaco Massimo Cariello finisce ai domiciliari

Le accuse sono corruzione, rivelazione di segreto d’ufficio, abuso d’ufficio e falso ideologico.

Ad appena 36 ore dalla formazione della Giunta e dopo una vittoria elettorale schiacciante il sindaco di Eboli, Massimo Cariello è stato arrestato.

Appena rieletto per il centrosinistra con il 79,8 per cento e15.261 voti, Cariello è finito ai domiciliari nell’inchiesta del pm Francesco Rotondo. Contemporaneamente è scattata l’interdizione dai pubblici uffici per quattro funzionari dei Comuni di Eboli e Cava dei Tirreni.

Le ipotesi di reato nell’indagine della Guardia di finanza, coordinata dal procuratore capo di Salerno Giuseppe Borrelli, sono di corruzione, rivelazione di segreto d’ufficio, abuso d’ufficio e falso ideologico. Al centro dell’inchiesta procedure concorsuali per assunzioni di persone vicine al sindaco.

Il sindaco ieri aveva nominato i nuovi assessori, ed oggi avrebbe dovuto presiedere la prima riunione della nuova giunta. A subentrargli ora, dovrebbe essere il suo vice Luca Sgroia.