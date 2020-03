E’ ufficiale, rinviato referendum su taglio parlamentari

Rinviato sine die il referendum per il taglio dei parlamentari previsto per il 29 marzo.

Come qualsiasi altro evento, anche il referendum sul taglio dei parlamentari fissato per il 29 marzo, finisce negli eventi rinviati a causa dell’emergenza coronavirus.

Il Consiglio dei ministri ha deciso di rinviare il referendum sul taglio dei parlamentari, a data da definirsi. Il Cdm ha dato il via libera al rinvio della consultazione sul taglio dei parlamentari. Secondo il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, il rinvio del Cdm è ‘sine die’.

“Il Governo – fa sapere il il Ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D’Incà – ha deciso di rinviare il referendum del 29 marzo per garantire una efficace campagna referendaria e adeguata informazione ai cittadini. La nuova data sarà decisa entro il 23 marzo e cadrà in una domenica tra il 50° e il 70° giorno dall’indizione”.