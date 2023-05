È stato ufficialmente inaugurato il nuovo Centro di Mutua Salute di Cahors

di base

Martedì 23 maggio è stato inaugurato il Mutualiste Dental, Optic and Hearing Center di Cahors Regourd alla presenza di funzionari eletti di Ghent Cahors e del Dipartimento. Per l’occasione è intervenuto il presidente della Federazione nazionale francese delle mutue assicurative, Eric Chenot.

Era appena aperto ed era già stato spazzato! Possiamo dire che il nuovo studio dentistico del Centro sanitario Mutualité Française di Regourd non è passato inosservato. Dal 17 aprile sono stati presi più di 2.000 appuntamenti e altri 5.000 pazienti hanno richiesto inutilmente il centro odontoiatrico. Il giorno dell’inaugurazione, la polizia è persino dovuta intervenire per calmare una persona aggressiva che voleva prendersi cura di lui. Martedì 23 maggio in occasione dell’inaugurazione ufficiale alla presenza di tutti gli eletti del lotto, l’importante richiesta è stata al centro delle discussioni.

“La necessità di lavorare insieme contro i deserti”

“È un successo! Il centro è stato completamente sommerso di chiamate. Ringrazio i team per la loro professionalità e gentilezza in un contesto che rivela la situazione di emergenza dentale nel Lot. Siamo stati in grado di fornire l’accesso ai servizi di cura per circa 1.100 pazienti”, ha dichiarato Marc Majorelle, presidente di Mutualité Française. du Lot, durante il suo intervento. Era affiancato da Jean-Marc Vaissouz, sindaco e presidente di Grand Cahors, Serge Regal, presidente del dipartimento, Marie Pique, vicepresidente del Regione Occitani, Huguet Tegna, Deputato del Lot, Nicolas Rigny, Segretario Generale della Prefettura, ed Eric Chinot, Presidente della Federazione Nazionale Francese delle Mutue Assicurazioni.

Eric Chenot, presidente di Mutualité Française, a sinistra, scopre il Centro Cadurcien

“Le mobilitazioni delle ultime settimane dimostrano che c’è un bisogno reale e che abbiamo fornito una risposta utile e di qualità che i residenti di Lot attendevano da mesi o addirittura anni. Dimostra anche la necessità di più lavoro con ARS, stato ed economico e attori sociali per fornire risposte ai deserti medici”, ha insistito Eric Chenot

Accanto al Centro Odontoiatrico e di Comunicazione si trova il centro ottico Ecouter Voir di 200 mq con sala visita oculistica, apparecchiature per ipovedenti e contatti e un’ampia scelta di oltre 1.500 montature. Oltre al centro acustico di 80 mq con due sale uditive dotate delle più moderne tecnologie acustiche.

