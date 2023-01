Durante un viaggio a Las Vegas, questo cliente non dimenticherà presto il suo soggiorno in un hotel della città americana. Quando apre il minibar nella sua stanza, quasi sviene quando scopre i prezzi esorbitanti di alcolici, bibite o persino snack all’interno. Di questi, 31 dollari (o 28 euro) sono stati battuti per una bottiglia d’acqua da un litro. “È stato abbastanza per farmi svenire”, ha risposto ai giornalisti di The Sun. Ma il prezzo dell’articolo più costoso è stato il flacone da 200 ml di Patron, che è arrivato a $ 75 (€ 69).

“Non è stato facile trovare questi prezzi”, commenta. “Non c’era nessun cartello stampato accanto al frigorifero che avvertisse di svuotare il portafoglio più velocemente di una partita alla roulette russa”. Sconvolto dalla sua scoperta, ha deciso di condividere la sua storia sui social network e ha suscitato molte reazioni.