È stata investita dalla sua stessa auto tre volte ed è finita in ospedale | Fatti vari

Ha cercato di fermarlo, ma inutilmente, perché è caduta a terra. Poi l’auto lo ha investito per la prima volta, secondo quanto riferito dalla polizia, citando l’agenzia ATS. Mentre la sua corsa pazza continuava, l’auto si è scontrata con un’auto un po’ più avanti e se n’è andata nella direzione opposta, in direzione della donna a terra che era tracorsa una seconda volta.

Ma la sua corsa automobilistica non si è fermata qui. Colpendo il marciapiede, si voltò per rotolare una terza volta sullo sfortunato prima di finire finalmente la sua folle corsa su un marciapiede di legno. La donna è stata trasportata in ospedale in gravi condizioni.