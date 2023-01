E se non ottieni il bonus energia?

Il governo federale ha deciso di prorogare il bonus energia fino a marzo 2023.







4/01/2023



ilA settembre, il governo federale ha deciso di mettere in atto un pacchetto base per aiutare i titolari di contratti residenziali di gas ed elettricità. Si è deciso di pagare una rata mensile di 135 euro per il gas e 61 euro per l’energia elettrica fino a marzo 2023.







In effetti, questo bonus non è stato dato a tutti a novembre. In questo caso al taglio di dicembre andrà ad aggiungersi il taglio previsto per questo mese. Ma se non hai ricevuto questo importo, puoi iniziare verificando di soddisfare le condizioni della borsa di studio.

Questi termini prevedono che tu debba avere, per la tua residenza, un contratto energia di “tipo residenziale variabile o un nuovo contratto a tempo determinato stipulato o rinnovato dopo il 30 settembre 2021”. In questi casi, è possibile compilare un modulo disponibile sul sito Web di FPS Economy dal 23 gennaio per chiedere aiuto, riferisce RTL.