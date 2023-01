È più probabile che la generazione Z controlli le informazioni online, ma sembra anche più probabile che creda a notizie false secondo The News Movement

Un rapporto pubblicato da The News Movement e OliverWyman Forum ne discute a lungo. Condotto su un periodo di due anni, questo rapporto ha cercato di far luce su ciò che le aziende devono fare per personalizzare i loro contenuti.

Questo rapporto ha rilevato che i social media sono la principale fonte di informazioni per i Gen Zers, che ascoltano i media digitali 2,7 volte più spesso dei media tradizionali e solo il 30% si rivolge a giornali, riviste e altre fonti di informazione.

Il 57% dei Gen Zer afferma che i social media sono la loro solita fonte di informazioni, ma sembrano fidarsi di meno. Il 60% di loro afferma di preoccuparsi dei formati di informazioni brevi, come video e vignette, perché questo è il tipo di informazioni che probabilmente non fornirà loro il contesto di cui hanno bisogno.

Inoltre, il 50% dei Gen Zers afferma che i social media li hanno resi più sensibili alle fake news. Il 50% di loro è anche consapevole che il loro desiderio di personalizzazione può intrappolarli in una sorta di bolla ideologica.

La generazione Z è ancora molto giovane e i suoi membri potrebbero ancora abituarsi alla raffica di notizie che ricevono. Ci vorrà del tempo per imparare a distinguere le informazioni legittime dai dati errati, ma la loro consapevolezza della verifica dei fatti è un segnale incoraggiante, in quanto indica che c’è speranza per loro.

Fonte: The News Movement

E tu?

Trovi questo rapporto pertinente?

Pensi che la Gen Z abbia ragione ad affidarsi ai social media come principale fonte di informazioni? Questo fenomeno li rende più sensibili alla disinformazione?

Secondo i dati di Google, quasi il 40% della Gen Z preferisce cercare su Tiktok e Instagram rispetto a Ricerca Google e Maps

Ecco le app più utilizzate dalla Gen Z: YouTube guida con l’88%, seguito da Instagram con il 76% e TikTok con il 68%, secondo MorningConsult.

Secondo un sondaggio, il motore di ricerca di TikTok fornisce disinformazione ai giovani utenti