È morto Gianluca Vialli, l’ex calciatore italiano aveva 58 anni

Filippo Montefort/AFP Filippo Montefort/AFP Dopo la carriera da giocatore, Gianluca Villa, scomparso a 58 anni, è diventato allenatore. Nel 2021 è stato assistente dell’allenatore dell’Italia Roberto Mancini quando l’Italia è diventata campione d’Europa.

Calcio – Ha combattuto per anni contro il cancro al pancreas. L’ex calciatore italiano Gianluca Willi è morto all’età di 58 anni, ha annunciato venerdì 6 gennaio la sua ex squadra della Sampdoria Genova, dove la sua carriera è decollata dopo il debutto nella sua città natale, la Cremonese.

Classico attaccante, ha vinto la Coupe des Coupes con il “Champ” nel 1990 (ma un campionato italiano), qualche anno prima di vincere la Champions League con la Juventus di Torino. Didier Deschamps Nel 1996 arriva terzo con la Nazionale, 59 presenze (16 reti). Coppa del Mondo Controversia in casa in Italia.

Dopo la sua carriera da giocatore, è diventato allenatore del Chelsea (dove ha anche giocato) e del Watford in Inghilterra. In seguito divenne assistente dell’allenatore italiano Roberto Mancini, che era al suo fianco L’Italia ha vinto Euro 2021. “Ciao Gianluca, non ti dimenticheremo mai”, Possiamo leggere nel tributo reso nel resoconto ufficiale dell’esame?

Ciao Gianluca, non ti dimenticheremo mai 💙 https://t.co/ZnAbs9qDUe — Nazionale Italiana ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri) Dai un’occhiata al tweet

Al momento di questa vittoria, Gianluca Vialli era già morto di cancro. ” È uno spiacevole compagno di viaggio, ma devo andare, (…) non lasciarlo mai, sperando che si stanchi e mi sopravviva. “, ha detto in un documentario andato in onda su Roy.

Sono morti nel 2023