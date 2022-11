È meglio accendere il mutuo un po’ prima della fine dell’anno? | la tua guida

Potresti anche aver sentito alcune storie sull’IRS, poco prima del nuovo anno, che fa del suo meglio per accelerare ulteriori casi di pagamento e ritardare i rimborsi. Un altro esempio: i gestori di fondi di investimento che ancora rimuovono rapidamente i titoli indesiderati dal proprio portafoglio in modo da non doverli più includere nel report di fine anno.

Tuttavia, un certo effetto non può essere escluso. Oltre al fatto che i funzionari del credito di una banca devono raggiungere determinati obiettivi di “produzione”, anche le disposizioni normative possono svolgere un ruolo. Pertanto, la Banca nazionale determina che le banche commerciali hanno un interesse a limitare il loro credito al 90% del valore di mercato dell’abitazione se quest’ultima è destinata ad alloggio per il mutuatario. Nel 35% dei casi possono superare questo limite. Nel 5% dei casi, la percentuale può superare il 100%. La banca da cui vuoi ottenere un prestito potrebbe essere vicina a uno di questi limiti e aver bisogno di più prestiti con un valore permanente basso.

In ogni caso, è nel tuo interesse contattare diverse banche e confrontarle. Anche la differenza dello 0,20% che puoi negoziare nel tuo tasso di interesse vale davvero la pena. Chi prende un prestito di 250.000 euro a tasso fisso del 3,25% in 20 anni dovrà restituire 1411,98 euro al mese per 240 mesi. Se riesci ad abbassare il tasso di interesse al 3,05%, le tue rate mensili arriveranno a soli 1.387,52 euro. Per l’intera durata, ciò corrisponderà a una differenza di 5.871,54 euro. Quindi vale sicuramente la pena fare uno sforzo in più per trovare il prezzo più basso.