‘E’ l’unico progetto in due anni’: quello a cui Celine Dion ha accettato di collaborare nonostante i suoi problemi di salute

Celine Dion soffre di alcuni problemi di salute. Come sappiamo, la cantante ha dovuto cancellare il suo ultimo tour e riposarsi a causa di “crampi muscolari” e problemi digestivi. Tuttavia, di recente, ha accettato di collaborare a un progetto speciale. È stato il cantante Michael Jones a rivelarlo in un’intervista a La Voix du Nord.

Sono passati diversi mesi che non si sente più parlare di Celine Dion. La cantante del Quebec, infatti, è stata costretta a rallentare per problemi di salute. Ha dovuto cancellare il suo ultimo tour perché non poteva salire sul palco.

A 54 anni soffre Celine Dion spasmi muscolari E problemi digestivi, come svelato a inizio anno da un suo parente, senza fornire ulteriori dettagli. È apparso sorprendentemente solo lo scorso aprile, per sostenere l’Ucraina contro l’invasione russa. Ma da allora… il cantante è stato conservatore.

Tuttavia, la notizia dovrebbe essere più che deliziare i suoi fan. In un’intervista a La Voix du Nord, il cantante Michael Jones ha rivelato che Celine Dion ha accettato di collaborare a un progetto che uscirà il prossimo settembre. il progetto in questione? L’eredità di GoldmanLa prima parte è già stata rilasciata all’inizio dell’anno. “Nel secondo album ci saranno Carla Bruni, Patricia Cass e Celine Dion. È l’unico album in cui Celine Dion sarà in due anni, ha accettato di farlo per noi”.Michael Jones affidato ai media francesi.

scarti L’eredità di Goldman Copre e rivisitare le canzoni di Jean-Jacques Goldman.