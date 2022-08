‘È in cima’: una foto di Florent Bagni rassicura i suoi fan

Questa è una foto che vale più di mille parole. Venerdì lo chef Pascal Goonault, nella cucina della famosa brasserie parigina Lip, ha pubblicato una foto di Florent Bagni mentre pranza nel suo ristorante. Il cantante appare lì con un ampio sorriso e visibilmente in una forma migliore di quanto non fosse durante la sua ultima apparizione.

“Il signor Florent Bagni ha pranzato in famiglia al birrificio questo pomeriggio..!! Gourmet di alto livello..è al top..!! “, Lo chef scrive come commento.

Lo scorso gennaio, il traduttore di “My Freedom to Think” ha annunciato di avere un cancro ai polmoni. Un tumore inoperabile ha aggravato la paura per l’artista francese. Nel processo, l’allenatore di The Voice è stato sottoposto a diverse sessioni di chemioterapia e raggi X, che hanno compromesso significativamente la sua forma fisica.

All’inizio di maggio Florent Bagni si è rivelato per la prima volta in televisione con la testa rasata e i lineamenti tirati, cosa che gli è valsa tanti messaggi di simpatia sui social. Quindi lo scatto postato da Pascal Goonault rassicura i suoi fan, in quanto in tanti si rallegrano nel vedere il cantante riprendersi lentamente dalla malattia.

“È un piacere vederla così”. L’utente è felice. “Che piacere trovare Florent con un sorriso e un aspetto migliore. Congratulazioni per il tuo coraggio, Florent. Ti pensiamo tanto“Interagisce con un’altra persona.”Grazie per questa foto! Che bello vederlo così”.Scrive un altro fan.“Meraviglioso! Non vedo l’ora di ascoltarlo perché sono sicuro che è una grande melodia per noi.”

La foto, pubblicata venerdì, ha già raccolto più di 43.000 like. Prove di sostegno incondizionato per base di fan di Fiorentino Bagni.