E il vincitore di “The Voice” 2022 è…

che esso Leggero che ha vinto la stagione 11 di La voce: La voce più bella ‘, al termine della partita finale giocata in diretta, questo sabato 21 maggio, al TF1. A soli 16 anni, ha particolarmente convinto i telespettatori afferrando ‘Shallow’ di Lady Gaga e Bradley. Dopo la qualificazione alla Super Final, la finale fase Dalla competizione, la futura vincitrice ha difeso il suo posto in “Vole” di Celine Dion, contro Mr. Matt che ha scelto di giocare la sua ultima chance in “I Love It To Die” di Francis Capriel.. Alla fine, la scommessa di Noor ha dato i suoi frutti , vincendo la finale con il 56,2% delle voci del pubblico.







È anche una grande vittoria per Fiorentino Bagni, che porta uno dei suoi talenti alla fine della competizione per la quinta volta, dopo Stefan Reasonn nella prima stagione, Solomon nella quinta stagione, Margie nella decima e poi Anne Sella l’anno scorso durante l’uscita telefonica di All Stars. L’allenatore è stato anche onorato di presentare un disco di platino per il suo ultimo album “L’Avenir”. Questo dono speciale gli è stato dato da due dei suoi talenti vincitori, Nour e Suleiman, appena saliti sul palco in duo, in “In Front Of You”, di Suleiman e Vita. Per tutta la serata, lo spettacolo è stato rappresentato anche da un gran numero di artisti famosi, come Angèle, Bigflo, Oli o anche Mika. Dopo aver rinunciato alla sua carrozza rossa per due anni, quest’ultimo è tornato sul set di “The Voice”, ma questa volta solo sul palco.