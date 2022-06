È il più grande dinosauro carnivoro mai scoperto in Europa.

Sarai anche interessato

dinosauri giganti gessoso Non smettere mai di stupirti paleontologi Né per realizzare un sogno pubblico! Il gruppo di ricerca presenta a Articolo sul giornale Vita e ambiente PeerJ Dove ho riportato la scoperta dei resti di ciò che avrebbe potuto essere Il più grande dinosauro Predatore europeo. Scoperta fossili È stato realizzato sull’isola di Wight situata nel Canale della Manica, nel sud dell’Inghilterra. I resti risalgono al Cretaceo inferiore e sono costituiti da vertebre posteriori, frammenti di costole,ilio Le ossa sono lunghe, ma non sono stati registrati resti di cranio.

Frammenti delle vertebre dorsali appartenenti all’esemplare gigante hanno permesso di classificarlo tra gli Spinosaurus e di stimarne le dimensioni. © Parker et al., 2022

Spinosauride gigante e “non identificato”.

Il confronto di questi resti con quelli di altri dinosauri permette agli autori di classificare l’individuo scoperto tra gli Spinosaurus, tra i quali i generi SpinosauroE il BarioniceE il Schomemo o Ittiovenatore. Le specie in questo gruppo hanno Cranio allungare Tipici piscivori animali e lei L’ambiente legato alla presenza di corsi d’acquaNonostante La capacità di pescare in acqua È ancora diffuso. L’esemplare non è stato ancora classificato all’interno della specie ed è stato provvisoriamente nominato ” spinosauro di roccia bianca ‘, in base al nome di un livello sedimento in cui è stato scoperto. Secondo gli autori, l’esemplare sarebbe stato lungo più di 10 metri e sarebbe stato più grande del maggior numero di dinosauri carnivori trovato finora. ed Europa.

