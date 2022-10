È davvero un segno italiano che cantano i francesi (e anche gli italiani)?

Finché la canzone francese ha una buona fonte storica, sociologica e culturale può essere un simbolo italiano. Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha fatto della difesa di questa identità nazionale l’asse della sua campagna elettorale, se ci interessa la sua stessa identità dal punto di vista dell’Altro, cioè l’identità italiana dal punto di vista dei francesi. – Sfuggiamo alla gravità troppo in fretta per immergerci nella commedia.

In questo caso, questo finto accento italiano era Fredo Minablo nel 1957. In realtà non è italiano, si chiama Freddie Balta, è parigino ed è un fisarmonicista e vi lascio alla storia per un insieme di circostanze, incarna questo ruolo un po’ grottesco che parla del Chianti, ma in un testo scritto da Boris Vian.

Se chiudiamo gli occhi per dieci secondi per vedere quali sono le due immagini di italiani più famose nella nostra memoria collettiva, ci sarà sicuramente qualcuno che ci dice: “Sono io, è italiano”.

Nel secondo capitolo Queste canzoni fanno notizia In onda questo fine settimana, senti estratti da:

Fredo MinabloTutto Italiano funziona1957

Serge Reggiani, Italiano1971

Totò Katkuno, Italiano1983

Nicole Crocill, Una ragazza con te1976

Claude Barzotti, rituale1983

Papà Rittal, Sono italiano2010

Federico Francois, ti amo italiano1985

David Esposito, Un italiano a Parigi2007

John Cardy, La vendita al dettaglio2007



