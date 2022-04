Dylan Thiry, ex Koh-Lanta, et Benji Samat, Les Marseillais, s’affrontent sur un ring: ce qu’il faut retenir du combat

1 Un combattimento inedito

Dylan Thiry è il genere d’uomo che arriva a Koh-Lanta avec des chaussures valant plus de 600€. Mordu de médias, fan de sports de combat, et désormais influencer, celui-ci à voulu mettre à l’épreuve une autre star de téléréalité, Benji Samat, connu pour ses apparitions dans Les Marseillais. Commento? En organisant un combat de boxe peu ordinaire tra i due influencers. Et c’est ce mercredi 6 avril que le combat a eu lieu au Palais des Sports de Marseille, lors du gala caritatif Provence Noble Art II.

2 Un adversaire au hasard

Pourquoi se battre contro Benji Samat ? Non, Dylan Thyri n’avait visiblement aucun compte à rendre avec son adversaire . C’est juste celui qui a répondu à l’appel de l’ancien aventurier de Koh-Lanta su Instagram. “Cela s’est fait un peu par hasard”un esplicito Dylan Thiry. “Il a été le premier à répondre presente.”

3 Un combattimento intenso

Les deux adversaires ont joué le jeu presque à la manière de catcheurs. Sur les réseaux sociaux, les jours qui ont précédé le combat, les stars de téléréalité ont toutes les deux fait monter la pression. Storia, pubblicazioni promozionali, video, le jeu a été joué jusqu’au bout. “Pensez-vous que le gagnant du combat sera le grand blonde arrogante, ou moi?”demandait notamment il ya quelques jours Benji Samat sur Instagram.

Le jour J, l’organizateur de ce combat Dylan Thiry l’a peut-être rimpianto… Il a eu face à lui un adversaire bien au-delà de ses compétences. Plus petit mais plus costaud, plus entraîné mais surtout à domicile, Benji Samat a littéralement écrasé son rival, qui en est sorti avec une doulouureuse épaule déboitée et des séquelles au visage. “Ça fait partie du sport, il a gagné”, un déclaré le perdant. Bientôt la bella? Passi sur…