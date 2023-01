Due SUV in piena crisi d’identità?

Peugeot 2008 e Renault Captur hanno entrambe rivoluzionato il proprio marchio. Nel 2013, entrambi hanno imposto la formula vincente per i SUV urbani. Il primo prende il posto del 1007, che ha tranquillamente lasciato il catalogo Lion nel 2009, e il secondo succede a Modus. In entrambi i casi ha portato alla fine del minivan urbano, un genere in declino. I risultati sono definitivi, l’unica Peugeot 1007 ha conquistato da sola oltre 124.000 acquirenti, il 2008 primo anno del nome con una carriera internazionale (ancora disponibile nelle concessionarie brasiliane) ha superato più di 1.350.000 unità, più di 10 volte di più rispetto al Cubo con scorrevole porte laterali!

Stessa nota per i diamanti ma con solo un doppio rapporto tra Modus che ha attirato 665.000 clienti e Captur, prima di tutto il nome, che ha totalizzato 1.200.000 unità. Buon punteggio nonostante tutto!

Nel 2019 prendiamo la stessa cosa e ricominciamo con la Peugeot 2008 di seconda generazione che si oppone alla Renault Captur Mk2. Questi tipi hanno seguito una logica evoluzione nello spirito dei veri SUV e non sono più nello spirito della station wagon “crossover” di Peugeot. Anche Renault è cresciuta, curandone lo stile oltre che la presentazione, in una parola aumentando il proprio prestigio.

Preparati per il futuro

La Peugeot 2008 ridisegnata migliorerà ancora di più il suo stile di museruola. © Didier Ric

Il restyling della Peugeot 2008 aprirà i palloni dal terzo quarto, La “raffinata” Renault Captur verrà ripetuta nel quarto trimestre. I due brand avrebbero convenuto che non sarebbe stato diversamente perché le strategie sarebbero simili. I due SUV urbani daranno il tono in termini di stile. La Peugeot 2008 adotterà la nuova identità del marchio con una tripla coppia di artigli – come il 9X8 e il concept Inception – su entrambi i lati della griglia decorata, come puoi immaginare, con il nuovo stemma.

nel campo opposto, Il Captur 2, Stage 2, rinuncerà ai ganci luminosi sotto i fari a favore di fari sottili sottolineati da luci di marcia diurna a forma di freccia nello spirito di quelli della Renault Scénic Vision. La parte posteriore sarà ridisegnata, ma con più segretezza. Solo al piano di sotto della Peugeot 208 Mk2 e della Renault Clio 5 noteremo gli stessi cambiamenti.

differenze elettriche.

La Renault Captur ridisegnata nel quarto trimestre del 2023 assumerà l’identità visiva della Scénic elettrica. © Didier Ric

La questione dell’elettromobilità è divisa tra i nostri due eroi. In Peugeot, 2008 è multischeda con copertura termocoppia e wattaggio. Peugeot e-2008 alzerà l’asticella adottando il motore elettrico assemblato in Francia da 156 cavalli, 20 cavalli in più rispetto a quello attuale. In Renault, la divisione Captur si limiterà a termogenici, ibridi e ibridi plug-in. Un diamante nel segmento dei SUV urbani a batteria sarà assicurato dall’avveniristica Renault 4 entro il 2025.