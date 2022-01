Due settimane prima dell’annuncio, non avevano più segreti

Programmazione Google Android 12 con Samsung One UI 4.1 Processore/SoC UE/DE: Samsung Exynos 2200 Octa-Core, 2,8 GHz + 2,5 GHz + 1,7 GHz, 4 nm, AMD RDNA 2

Stati Uniti: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Octa-Core, 3,0 GHz + 2,5 GHz + 1,8 GHz, 4 nm, Adreno 730 Spettacolo 6,8 pouces Dynamic AMOLED 2X, 3080 x 1440 pixel, écran Infinity-O Edge, 1-120 Hz, Gorilla Glass Victus, 1750 nits, 500 dpi Deposito 8/12 Go de RAM, 128/256/512 Go de stockage telecamere posteriori Quad camera:

108 MP (fotocamera principale, 85°, f/1.8, 2PD, OIS)

12 MP (ultragrandangolare, 120°, f/2,2, 13 mm, 1/2,55″, 1,4 µm, 2PD, AF)

10 MP (teleobiettivo, 36°, f/2,4, 69 mm, 1/3,52″, 1,12 µm, 2PD, OIS)

10 MP (teleobiettivo, 11°, f/4,9, 230 mm, 1/3,52″, 1,12 µm, 2PD, OIS) fotocamera frontale 40 MP (f/2,2, 80°, 25 mm, 1/2,8″, 0,7 µm, AF) sensori Accelerometro, barometro, sensore di impronte digitali a ultrasuoni in-display, sensore giroscopico, sensore geomagnetico, sensore hall, sensore di luce, sensore di prossimità, UWB (UWB solo in Plus e Ultra) batteria 5000 mAh, ricarica rapida e ricarica Qi connessioni Bluetooth 5.2, USB Type-C 3.2 Gen 1, NFC, Wi-Fi 6 (WLAN AX) modem 2G (GPRS/EDGE), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G Colori Phantom nero, bianco, bordeaux, verde Dimensioni 163,3 x 77,9 x 8,9 mm il peso 227 grammi aggiuntivo Resistente all’acqua IP68, Dual SIM (2x Nano + E-SIM), GPS, Riconoscimento facciale, Wireless PowerShare, DeX, Modalità bambino, Sicurezza dei dati: KNOX, ODE, EAS, MDM, VPN Tariffe previste 8/128 VAI 1249 € 12/256

vai 1349 euro

12/512 VAI 1449€ Versione prevista Probabilmente dal 25 febbraio 2022

Continue Reading