Due record player assenti da El Clasico

El Clasico è in programma questo fine settimana durante la 27a giornata della Jupiler Pro League. Lo Sporting Dannerlecht ospita lo Standard de Liege domenica sera (18:30).

In questa trasferta contro l’Anderlecht, Ronnie Della non potrà contare sui servizi di Ibe Hautekiet e Stipe Perica. Il difensore di NXT è arrivato con un pollice sinistro fratturato dopo un potente tiro di Aaron Dunnum durante la partitella al termine della sessione aperta di allenamento di mercoledì. Verrà eseguito e si stima che non sarà disponibile tra 10 e 15 giorni.

“Ebi non è disponibile. Non sarebbe giusto correre rischi inutili. Speriamo che torni tra due o anche tre settimane. Anche Stipe non è in forma questo fine settimana, dovrebbe essere lì la prossima settimana”, il Rouches Il team T1 si è confidato in conferenza stampa. . “Barrett Laursen è in una situazione complicata in questo momento. Si sente ancora male a volte dopo l’allenamento. Può salire durante la partita. Renaud Emond sta meglio e dovrebbe giocare qualche minuto in più domenica sera, che dovrà fare a meno del suo capitano squalificato – ha aggiunto il tecnico norvegese – Abbiamo diverse opzioni. Lucas Nobby ha mostrato la sua capacità di reazione, come dimostra la sua esibizione a La Gantoise. Anche Gojko Cimirot può giocare in questa posizione”.