Due grandi eccezioni Xbox sono state riportate al 2023

Microsoft e Bethesda Softworks hanno appena annunciato che due grandi eccezioni Xbox verranno posticipate fino al 2023.

Il 2022 alla fine sarà ridotto alle esclusive Xbox. Il colosso americano ha confermato questo pomeriggio il rinvio di due importanti esclusive sviluppate da Bethesda Studios: l’FPS multiplayer Redfall, nuovo progetto di Arkane (Dishonored), e il gioco di ruolo spaziale Starfield, nuova produzione dei creatori di Fallout e The Pergamene antiche.

Tra i titoli più attesi del 2022, Starfield sarebbe dovuto uscire l’11 novembre su Xbox Series e PC. Il titolo uscirà finalmente nella prima metà del 2023.

Il team di Bethesda ha spiegato di aver bisogno di più tempo per completare i propri progetti e ha ringraziato la comunità per il supporto.

Per Microsoft, questa è una piccola battuta d’arresto. Entrambi i titoli sono stati importanti naufraghi attesi sulla sua console quest’anno.

Tuttavia, la mancanza di componenti e microprocessori dovrebbe sicuramente giocare in equilibrio qui. Non c’è bisogno di lanciare esclusive di massa per vendere console, le console di nuova generazione sono state permanentemente esaurite sin dal loro lancio.

_

Segui Geeko su FacebookE Youtube e altri Instagram Per non perdere nessuna novità, test e consigli.