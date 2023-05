du salsa samsung materiale tu

Si dice che il gigante del web stia lavorando a un nuovo design per la sezione meteo dell’app di Google. Design più moderno, ispirato ad altri servizi meteo per smartphone e alle icone grafiche di Material You per Android.

Google continua a standardizzare il design dei suoi servizi. Dopo le app Telefono, Contatti e persino Play Store, è il turno dell’interfaccia del servizio meteo di dare una nuova veste allo smartphone.

Secondo un articolo informativo su Internet 9to5Google Rilasciato il 7 maggio 2023, si dice che il gigante del web stia lavorando a un nuovo design dello schermo Meteo per l’app Google. L’interfaccia adotta le icone grafiche di Material You, lo stile visivo in sviluppo da Android 12.

Feed di notizie unificato

Non sembra che Google sia vicino a una fuga di notizie, dal momento che un dipendente di una multinazionale avrebbe condiviso gli screenshot di questo aggiornamento grafico su Twitter, secondo 9to5Google. Nelle immagini possiamo vedere le differenze con l’interfaccia attuale: se Google Weather offre attualmente tre schede di previsione per “Oggi“,”Domani“o qualche”10 giorniProssimamente, il nuovo design presenta un cavo monofilamento resistente agli agenti atmosferici.

Design attuale // Fonte: Google tramite 9to5Google Material Design You // Fonte: Google tramite 9to5Google

Mentre al momento devi scorrere la pagina verso il basso per i dettagli sull’evoluzione della temperatura o delle precipitazioni del giorno, queste informazioni verranno ora visualizzate direttamente sotto la temperatura corrente e il grafico della piccola rana di Google. Allo stesso modo, accanto vengono mostrate le previsioni del tempo per i prossimi 10 giorni.

Du salsa Samsung materiale sei?

Un’interfaccia che generalmente mostra gli stessi dati della precedente, ma in un font Google e con pulsanti e icone rotondi in stile Material You. Sembra essere così anche per le new entry dedicate agli sbalzi termici della giornata, stando alle foto dell’impiegato di Google.

Fonte: Google tramite 9to5Google Fonte: Google tramite 9to5Google Fonte: Google tramite 9to5Google

Oltre a questi elementi specifici di Google, la presentazione in un thread e il posizionamento dei dati meteorologici, tuttavia, ricordano un altro servizio: Applicazione meteo samsung.

Sembra quindi che la multinazionale si ispiri ai suoi concorrenti per modernizzare i propri servizi. Si spera che continuerà a seguire questa strada offrendo alla fine l’app Meteo separata dall’app Google per offrire agli utenti più opzioni.

Usi Google News (notizie in Francia)? Puoi seguire i tuoi media preferiti. Lui segue Frandroid su Google News (e altri Numerama).