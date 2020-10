Intanto a Cava de’ Tirreni si registrano 18 nuovi casi positivi nelle ultime 24 ore

Questa mattina, i Sindaci di Cava de’ Tirreni, Vincenzo Servalli e di Vietri sul Mare, Giovanni De Simone, hanno fatto visita all’Ufficio di Prevenzione Collettiva del Distretto Sanitario di Cava de’ Tirreni e Vietri sul Mare, per le gravi carenze di personale che hanno determinato il blocco delle attività per quanto riguarda le indagini epidemiologiche e delle risposte sugli esiti dei tamponi.

I Sindaci constatata la grave situazione, hanno chiesto immediati provvedimenti al direttore generale dell’Asl Salerno, Mario Iervolino ed al Responsabile del Dipartimento, Arcangelo Saggese, chiamati a risolvere le criticità emerse ed a ripristinare il corretto funzionamento dell’Ufficio che deve assicurare la tutela della salute dei cittadini.

Nel salernitano, intanto, ieri 82 nuovi positivi. Tra questi 18 a Cava de’ Tirreni e a Scafati, 13 a Salerno città, 4 ad Angri, Baronissi e Nocera Inferiore.

Il commento del sindaco Servalli: “Molti cittadini, – scrive il primo cittadino in un post – mi sollecitano un aggiornamento sulla situazione Covid 19 in città. In questo momento abbiamo 81 casi accertati di positivi al coronavirus. Gran parte di questi nostri concittadini sono asintomatici e non ci sono casi che hanno richiesto la necessità di ricovero. L’unico caso che, nei giorni scorsi, aveva richiesto le cure ospedaliere è tornato a casa. I 18 casi segnalati oggi, riguardano gli esiti dei tamponi della giornata ieri,19 0ttobre, frutto dei tamponi dei giorni precedenti.La situazione è in progressivo aumento, in linea con quello che accade sul territorio regionale e provinciale. E’ una situazione complessa che richiede il rigido rispetto delle condotte necessarie di ciascuno di noi”.