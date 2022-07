Dragonflight: Blizzard rimuove il concetto di maschio e femmina dalla creazione del personaggio – World of Warcraft

Blizzard apporterà un cambiamento molto simbolico alla creazione del personaggio in World of Warcraft. Con Dragonflight, non sceglierai un genere maschile o femminile per il tuo avatar, ma invece Corpo 1 o Corpo 2 come puoi vedere nelle immagini tratte dall’espansione alfa.

Questa non è la prima volta che i sessi maschile e femminile vengono eliminati in un videogioco e Blizzard ora sta seguendo l’esempio. Come abbiamo visto negli ultimi mesi, l’inclusività è diventata un elemento chiave per gli sviluppatori e quindi questi cambiamenti vanno di pari passo con questo.

Altre modifiche sono attualmente in lavorazione ma non ancora implementate in Dragonflight. Nei file di gioco, c’è anche la possibilità per i giocatori di scegliere i loro pronomi preferiti. Sebbene il gioco utilizzi raramente i pronomi per rivolgersi ai giocatori, è un’opzione che soddisfa una parte della comunità di gioco.

Si noti che in un’intervista di questa settimana con Ion Hazzikostas, il game director ha confermato l’intenzione di consentire ai giocatori di scegliere le proprie voci in un futuro abbastanza prossimo.

Crediti immagine: Ohid