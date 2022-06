Dove acquistare la PS5 questa settimana?

Perché tutti stanno distruggendo la PS5?

Il PlayStation 5 Raro nel mercato dei giochi. Rilasciata nel bel mezzo di una pandemia insieme a Xbox Series X, la console di Sony ha subito un grave esaurimento dell’inventario. Per oltre un anno e mezzo, i giocatori hanno in qualche modo provato ad acquistare la loro copia e il minimo che possiamo dire è che dobbiamo essere pazienti. Certo, c’è carenza di microprocessori, ma la PS5 è soprattutto un successo tecnico che eccita i desideri e la domanda, da qui la mania della bellezza. Per questa nuova console, Sony sta lavorando duramente per ottenere risoluzioni molto elevate. Gioca ai giochi in alta definizione, 4K o 8K. La PS5 è anche molto reattiva grazie all’unità a stato solido migliorata. I tempi di caricamento sono ridotti per un maggiore divertimento di gioco RayTracing e la spazializzazione 3D offrono un’esperienza immersiva senza precedenti. Suoni in posti che sono più reali della vita e possiamo dire che sono mozzafiato. Vale la pena provare il nuovo controller DualSense. È wireless, dotato di stimoli adattivi e ha un feedback tattile entusiasmante. È una combinazione vincente per sensazioni di vibrazione precise e ultra realistiche.

Come acquistare PlayStation 5 in Belgio?

Non c’è bisogno di cercare PlayStation 5 nei negozi, invece vai su siti online. All’inizio della settimana, la console è apparsa presso diversi rivenditori. Dal momento che sono ancora molto popolari, ti consigliamo di non ritardare e di portarli rapidamente nel tuo carrello. Nonostante le apparenze, la console ha già venduto quasi 20 milioni di copie dal suo lancio. Su un pianeta in cui le scorte di PS5 si stanno esaurendo alla velocità della luce, rispondere aprirà sicuramente le porte a giochi illimitati.

Stato delle azioni PS5 lunedì 27 giugno 2022

➢ Verifica PS5 su Coolblue

➢ Verifica PS5 su Rakuten

➢ Verifica PS5 su Fnac

➢ Verifica PS5 su Amazon

➢ Verifica PS5 su MediaMarkt

