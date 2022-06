Dots celebra il genio italiano

La cultura italiana è una delle più ricche al mondo. Questa tenuta e la civiltà all’avanguardia hanno permesso la costruzione di enormi edifici come il Colosseo. Ma è anche famoso per il suo senso di novità, soprattutto grazie all’opera di Leonardo da Vinci. A prescindere dal fatto che la sua gastronomia sia una delle più apprezzate al mondo. È annoverato tra i suoi nativi, i grandi artisti come Vivaldi e Michelangelo, o i grandi esploratori come Cristoforo Colombo.

L’etichetta italiana Dots ha deciso di mettere in luce i talenti contemporanei che sostengono questo genio italiano.

È attraverso il progetto “Aria d’Italia” che l’etichetta della Transilvania ha voluto mettere in luce nuovi ambasciatori della cultura italiana e dei suoi valori. A tal fine, l’originale calzolaio racconta la storia personale e professionale dei giovani italiani. È comune per loro sviluppare una visione del mondo che esprimono e trasmettono attraverso il loro intelletto.

Niccol Rignano e Gemma Richards hanno trasformato una villa abbandonata in Piemonte in un bellissimo albergo chiamato “La Folia”. DOTT

Il progetto, che sarà pubblicato sotto forma di video e foto sui vari canali digitali di Dodd, avrà un’idea per tutti questi imprenditori, artisti o artigiani.

A settembre, in un libro edito da Rizoli International, il brand riunirà tutte e otto le attività del progetto.

Per scoprire i primi quattro capitoli su cucina, agricoltura, turismo, arti e mestieri italiani, visita Sito web di punti.