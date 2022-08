Friburgo-Dortmund 1-3

Stivali: Gregorich (35 .)e) a Friburgo // Benoy Gittens (77eMokoko (84 .)eLupo (88.)e) per il Dortmund

BVB può ringraziarti per i tuoi giovani scatti.

A lungo maltrattato dalla squadra giocosa del Friburgo, il Borussia Dortmund ha aspettato tre volte l’ultimo quarto d’ora per vincere la selezione all’Europa-Park Stadion venerdì sera (1-3). L’inizio della partita è molto equilibrato, le due squadre si scoprono volentieri e offrono ampi spazi agli avversari. Al suo esordio in Eredivisie, Anthony Modesti sbaglia le prime cartucce (22e et 38e) mentre i suoi partner diventano più fragili nel corso di pochi minuti. Il Friburgo, invece, si precipita a sfondare e apre le marcature con un colpo di testa nascosto di Michael Gregorich (1-0, 35e). In diverse occasioni, i locali sono andati vicini al raddoppio in anticipo prima dell’intervallo.

Come per magia, i visitatori presentano un volto completamente diverso al ritorno dagli spogliatoi. Le opportunità sono legate insieme e Eden Terzic avrà il naso vuoto: porta due pepite, Jimmy Benoy Jettens e Yusuf Mukoko. Il primo consentirebbe a BVB di tornare al rally all’inizio dell’ultimo quarto d’ora, complice un grave errore da scorpione di Mark Flecken. (1-1, 77.)e)poi il secondo condizionamento dell’intero stadio concludendo un grande lavoro di squadra (1-2, 84.)e). Essendo completamente crollato a causa dello sviluppo degli eventi, Friborgo si romperà un’ultima volta su un razzo di Marius Wolf alla fine del gioco (1-3, 88e).

Questo è un BVB straordinario e sta temporaneamente prendendo il comando del campionato, in attesa dei risultati più avanti nel fine settimana.

Friburgo (4-2-3-1): Flekken – Sildillia, Ginter, Lienhart, Günter – Eggestein, Höfler – Doan (Kyereh, 85e), Salai, Griffo (Weisshaupt, 85e) – Gregorich (Petersen 74 .)e). Allenatore : Christian Streiche.

Dortmund (4-3-3): Coppel – Monnier (Lupo, 46eHummels, Schlotterbeck, Guerreiro-Dahoud (Brandt, 76 anni)e), Bellingham, Rios – Grind (Mokoko, 70e), Modeste, Hazzard (Benoy Gittens, 64e). Allenatore : Eden Terzic.

AL