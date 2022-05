Dopo Luna, un altro Crypto va in crash durante la notte

Avax, una delle prime 10 criptovalute per valutazione di mercato, è crollata di quasi il 30% in un giorno.

Dopo aver raggiunto un prezzo record di $ 134 alla fine del 2021, Avax ha registrato un crollo del suo valore nelle ultime 12 ore, raggiungendo $ 32, il prezzo più basso da agosto 2021. crollo di cisterne sotterranee, la popolare stablecoin della blockchain Luna, che ha visto crollare il suo valore. Sebbene i serbatoi terrestri non siano in alcun modo collegati all’ecosistema Avalanche, la Luna Foundation, che gestisce le finanze per la società di serbatoi terrestri, ha utilizzato Avax come “asset secondario”, un asset utilizzato per bloccare il prezzo della sua stablecoin. Possiede 1,97 milioni di token Avax, per un valore di 74,75 milioni di dollari. Ho deciso di rinunciare e di abbassare drasticamente il prezzo della criptovaluta.

La blockchain di Avalanche è una delle prime 10 blockchain. È pensato per essere un’alternativa a Ethereum, Solana o Cardano.

Nelle ultime ore anche la Luna Foundation ha venduto una grossa quantità di Bitcoin. Poiché è uno dei dieci più grandi portafogli bitcoin del pianeta, queste vendite hanno un enorme impatto sui prezzi delle criptovalute.

Il mercoledì, intorno alle 19:00, Avax flirta con un prezzo di $ 32. E questo è stato pochi giorni fa, il 6 maggio, Avax veniva scambiato a $ 60.

Questa massiccia vendita potrebbe causare il panico nel mercato, Come nel caso di Luna. La criptovaluta ha toccato $ 1 mercoledì sera, mentre valeva ancora $ 120 poche settimane fa…

