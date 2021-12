Dopo la sua uscita, è solo l’inizio del viaggio di James Webb

Il James Webb Space Telescope è stato lanciato perfettamente nello spazio, ma deve ancora completare una serie di manovre cruciali prima di poter essere operativo in pochi mesi.

“Sono felice, emozionato, sollevato, ma temo che il resto non sia finito, è solo l’inizio”, ha detto all’AFP Thomas Zurbuchen, capo della Divisione di esplorazione scientifica della NASA, pochi minuti dopo aver separato il telescopio dal superiore. Sabato la tappa del razzo Ariane 5.

Una gioia maggiore perché nei minuti successivi alla separazione, avvenuta a 27 minuti dall’inizio del volo e ad un’altitudine di circa 1.400 km, i pannelli solari del telescopio sono stati dispiegati senza incidenti, tra gli applausi scroscianti degli ingegneri e del pubblico al Jupiter Control Center di Kouro.

Questo è stato il primo passo cruciale, perché il telescopio non potrebbe funzionare senza questa fonte di elettricità. Ha ancora modo di percorrere 1,5 milioni di chilometri in un mese, prima di raggiungere il punto di Lagrange 2, quattro volte la distanza dalla Terra alla Luna.

Per raggiungere questo punto finale distinto, James Webb ha fatto la prima e più importante delle tre correzioni di rotta. Il grande impulso che il missile gli ha dato per raggiungere il suo obiettivo è stato deliberatamente ridotto per impedire allo strumento, che non poteva rallentare la sua corsa, di superare il suo obiettivo, senza alcuna reale speranza di tornare.

“Successo”, ha scritto la NASA su Twitter sabato sera con la notizia che i piccoli motori del telescopio hanno funzionato perfettamente per 62 minuti. Saranno chiamati di nuovo per l’avvicinamento, e quindi l’iniezione finale in orbita attorno al punto di Lagrange 2.

L’avvertimento di Zurbuchen non era artificiale, perché se la NASA fosse troppo abituata a questo tipo di manovra, proverebbe prima: a dispiegare uno strumento molto grande nello spazio.

Piegato per adattarsi al cofano di Ariadne 5, come un bozzolo di poco più di 4 m di diametro, l’imbarcazione Northrop Grumman dovrebbe schierare uno specchio primario di 6,5 m e uno scudo termico flessibile di 14 m per 20 m, che è l’equivalente di un campo da tennis.