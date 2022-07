Dopo il primo calo annunciato venerdì, sabato il prezzo del diesel scenderà nuovamente

buone notizie. Dopo aver annunciato il calo questo giovedì per questo venerdì, sappiamo che il prezzo massimo del diesel sarà leggermente inferiore questo sabato.

Il prezzo massimo per litro di diesel (B7) continua a scendere e sarà di 2,0530 euro a pompa (-0,037 cent) da sabato, indicando l’economia FPS di venerdì. Questo è il secondo giorno consecutivo di calo.







Anche il prezzo massimo del gasolio (applicazioni per riscaldamento) è stato ridotto a 1,3417 euro al litro (-0,0389 euro) per ordini inferiori a 2.000 litri ea 1,3098 euro al litro (sempre – 0,0389 euro) per ordini di 2000 litri.

Inoltre, il Dipartimento dell’Energia rileva che ai sensi del Contratto di programma sui prodotti petroliferi (versione 01/10/2006), in vigore dal 16 luglio 2022, i seguenti prezzi massimi – IVA inclusa – saranno validi per i seguenti prodotti:

Gasolio per strade:

Diesel B7 (ALLA POMPA) EUR/L 2.0530 (-0.037)

Diesel B10 (alla pompa) EUR/L 2,0150 (-0,037)

Diesel XTL (alla pompa) EUR/L 3,7420 (-0,013)

Gasolio diesel (applicazione di riscaldamento):

Diesel (<2000L) EUR/L 1,3417 (-0,0389)

Diesel (da 2000 litri) EUR/litro 1.3098 (-0.0389)

Gas Diesel (agricoltura applicata):

Gasolio (agricoltura) (<2000L) EUR/L 1,3189 (-0,0389)

Gasolio (agricoltura) (da 2000 litri) euro/litro 1.2870 (-0.0389)

Carburante diesel (applicazione 1 e c):

Gasolio Diesel (sintetico/commerciale) (alla pompa) EUR/L 1,4470 (-0,039)

Gasolio (sintetico e commerciale) (sotto i 2000 litri) EUR / L 1,3466 (-0,0389)

Gasolio (sintetico/commerciale) (da 2000 litri) Euro / litro 1.3147 (-0.0389)

riscaldamento a gasolio:

Riscaldamento diesel 50S (alla pompa) EUR/L 1,4350 (-0,027)

Riscaldamento diesel 50sec (<2000L) EUR/L 1,3293 (-0,0269)

Riscaldamento diesel 50 secondi (da 2000 litri) EUR / litro 1.2974 (-0.0269)

Olio di bulbo:

Cherosene di tipo C (alla pompa) EUR/L 1,5410 (-0,036)

Cherosene di tipo C (<2000L) EUR/L 1,4378 (-0,0359)

Cherosene tipo C (da 2000 litri) Euro/litro 1.4059 (-0.036)

Questi prezzi (prezzi) derivano dalle fluttuazioni dei prezzi dei prodotti petroliferi e/o dei componenti vitali inerenti alla loro composizione (componenti) nei mercati internazionali.