Dopo aver rinnovato le riprese, Anisha sorprende i netizen! (immagine)

È una vera maratona quella che è iniziata per lui Anishail giorno dopo la sua vittoria, nella finale della nuova versione di ” Accademia stellare “, lo scorso fine settimana. Come Miss France, la giovane donna ha raddoppiato la sua apparizione alla televisione francese, da “Quotidien” a “Touche pas à mon poste”, per parlare del suo viaggio avventuroso, ma anche dei suoi progetti futuri. Giovedì scorso , ha annunciato Inoltre, ha finalmente firmato il suo contratto con Sony Music. Sono molto felice e volevo ringraziarvi per tutti i vostri messaggi. ha spiegato ai suoi follower su Instagram. Infatti, anche dopo aver lasciato l’avventura, la cantante è riuscita a stare vicino a chi l’ha sostenuta e l’ha portata alla vittoria.







Nei giorni scorsi anche Anisha ha partecipato a un’intervista al Gala. Per l’occasione la rivista ha organizzato un servizio fotografico e ne ha approfittato per rinnovarlo. Lontana dallo stile ultra comodo, con i joggers e le sciarpe oversize che amava al castello di Dammarie-les-Lys, l’interprete di “From there” indossa una giacca di pelle rossa e tacchi vertiginosi. Un look decisamente più sexy, che ha suscitato diverse reazioni su Twitter, dove è stato postato uno scatto dietro le quinte dello shooting. “La commercializzazione è in corso… Quello che non dovrebbe essere cambiato è cambiare la sua immagine e rovinarne l’autenticità”, ha osservato un surfista preoccupato per l’immagine della giovane donna. Tuttavia, questo nuovo look ha entusiasmato molti altri tweet, in particolare il suo apprezzamento per aver trovato un bravo parrucchiere che “ha sfruttato tutto il suo potenziale”.