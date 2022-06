Dopo aver cambiato l’Arsenal, un altro Kador in Premier League è interessato a Tillmans

Prima dell’inizio della finestra di trasferimento, il suo trasferimento sembrava comprensibile. Yuri Tillmans avrebbe sicuramente lasciato il Leicester per unirsi all’Arsenal. Ma i Gunners hanno chiaramente cambiato idea. L’arrivo di Fabio Vieira a Londra, infatti, avrebbe smorzato le speranze di una mossa. All’improvviso, Tielemans potrebbe finalmente rimanere con le volpi. A meno che un altro club non spinga forte per ospitare il Red Devil.

Questa formazione potrebbe essere il Manchester United. Lo ha annunciato il quotidiano molto serio The Times, che è stato acquisito dall’Express martedì. “Secondo varie fonti, Eric ten Hag sta valutando di fare un’offerta a sorpresa al centrocampista del Leicester”I giornali annunciano.

Il contratto di Tillmans scadrà nel 2023. Pertanto, il Leicester non è contrario alla vendita poiché il club sa che il centrocampista partirà gratuitamente a fine stagione. Ma i dirigenti sperano di ottenere almeno 25 milioni di euro. L’Arsenal era nel mirino per il 25enne ma il clima sembra essere cambiato. Tuttavia, ancora una volta, Ketje de Bruxelles non è la priorità dei Red Devils.

“E’ chiaro che due gol sono la priorità a centrocampo, Frenkie de Jong e Christian Eriksen”., spiega il Times. Sky Sports ha annunciato oggi che le trattative tra Barcellona e Manchester in merito al trasferimento di De Jong sono in ottime condizioni. Mentre Christian Eriksen ha il grande vantaggio di essere libero in quanto il suo contratto al Brentford scade a fine mese.

Ma se il Manchester United non riesce a completare nessuno dei due accordi, Tillman sarà un’opzione credibile. Il prezzo non dovrebbe raffreddare il Manchester e il profilo del giocatore interessa Tin Hag. Tielemans ha già molta esperienza in Coppa del Mondo e Euro con i Devils. Ma ha giocato anche in Europa League con il Leicester e in Champions League con il Monaco. Inoltre, conosce bene la Premier League, avendoci giocato per tre stagioni finora.

Lo United dovrà trovare i sostituti di Nemanja Matic e Paul Pogba che sono partiti per la prima volta in Serie A Roma, e solitamente la Juventus per la seconda. Altri elementi non hanno ancora trovato la loro via d’uscita come il brasiliano brasiliano Andreas Pereira (interessano Fulham, Flamengo e Crystal Palace) ma anche Jesse Lingard nei panni di Juan Mata. Insomma Manchester è un vero e proprio cantiere ed i luoghi sono pronti per essere conquistati.

Da parte sua, l’Arsenal non chiude completamente la porta a Tillmans. Ma il club vuole soprattutto concludere in via prioritaria l’arrivo di Gabriel Jesus e Lisandro Martinez.