Dopo 50 anni, piena salute fisica ed emotiva

L’esercizio è spesso guidato dal desiderio di perdere peso. L’esercizio fisico fa dimagrire? Possiamo fare affidamento su cibi meno sani per perdere calorie durante le sessioni e mantenere la serie, o addirittura perdere peso?

– La risposta è sì e no. Dopo aver perso peso, il corpo tende purtroppo a voler riguadagnare i suoi chili precedenti. Lo sport sarà quindi il tuo miglior alleato per stabilizzare i risultati.. Una persona inattiva che inizia a camminare ogni giorno per almeno trenta minuti all’inizio perderà peso, questo è certo. Ma il corpo si adatta molto rapidamente e si abituerà a questo nuovo sforzo. Quindi la perdita di peso si interrompe abbastanza rapidamente, soprattutto se la dieta è squilibrata. Lo sport da solo non fa dimagrire, soprattutto se praticato poco, per assorbire ad esempio l’eccesso del giorno precedente. Fare una passeggiata di due ore e buttarsi su salsiccia, raclette e vino rosso per compensare le calorie perse durante l’esercizio non ha alcun effetto. Un’ora di ciclismo brucerà solo 280 calorie. Se mangi una banana, 30 grammi di noci e cioccolato al latte, consumi più di 550 calorie. Il calcolo viene eseguito rapidamente. È fondamentale abbinare l’esercizio quotidiano ad una dieta equilibrata e di alta qualità per ottenere ottimi risultati nel tempo.È la chiave del successo.