Sabato sera Italia e Inghilterra hanno pareggiato 0-0 nella Società delle Nazioni. Gianluigi Donnarumma, il 23enne portiere del Paris Saint-Germain, è stato insultato da un milanista mentre lasciava lo stadio, ma non si è ripreso dalla partenza dal rossonero.

PSG: Quando il tonarumma vede rosso

Ciò ha creato tensione al Molineux Stadium di Wolverhampton. È stata un’altra storia che ha animato la fine della serata quando l’Italia non è riuscita a sconfiggere gli inglesi. È noto che i tifosi del Milan stanno lottando con l’inizio libero di Donorumma, ma un anno dopo viene ancora insultato. Questo non è giusto, mostra il profondo odio dei tifosi milanisti.

Inoltre, Donorumma sembrava infastidito, il che è logico, ma nonostante il suo solito silenzio mostra che la situazione lo colpisce ancora di più. È tempo che tutti vadano in vacanza, e per alcuni giocatori e tifosi stiamo per finire. Ma smettila di insultare i giocatori e accetta le loro preferenze, non importa quanto ci provino. Il calcio è importante per la sopravvivenza e la scomparsa dell’odio da questo sport popolare.