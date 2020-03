Donazioni agli ospedali, l’iniziativa di Italia non profit

L’abbiamo visto e commentato in questi giorni così difficili, il buon cuore degli italiani non si smentisce mai e stanno nascendo tantissime raccolte fondi per il sostegno del sistema sanitario e degli ospedali.

Ed è proprio per sostenere queste inizitive, ma allo stesso tempo tutelare chi decide di donare che nasce il sito internet https://italianonprofit.it/aiuti-coronavirus/.

Il sito ha come obiettivo quello di mettere a sistema le molteplici iniziative di solidarietà messe in campo in questi giorni per combattere la guerra contro l’emergenza coranavirus.

L’iniziativa prende il nome di “Coronavirus: filantropia a sistema” ed è lanciata da Italia non profit, insieme ai principali attori della filantropia istituzionale italiana e altri attori del Terzo settore fra cui: Assifero, CSR Manager Network, AOI, Banca Etica, Fondazioni di Comunità di Fondazione Cariplo, Coopera (Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea), Migranti e Banche Onlus e altri ancora.

Coronavirus: filantropia a sistema è anche uno strumento pratico e utile permette ai soggetti impegnati nella lotta al Covid-19, che costituiscono quindi i beneficiari o potenziali beneficiari di iniziative, di entrare in contatto con i diversi aiuti (e agevolazioni) messi in campo a loro favore e sollecitare nuove azioni.

Al momento sono state mappate iniziative per un valore di 246 milioni di euro e l’attività di monitoraggio è in continuo aggiornamento e si riferisce a donazioni in beni, servizi e risorse stanziate per grant e fondi.

Giulia Frangione, CEO di Italia non Profit, evidenzia al riguardo che “dal nostro osservatorio emergono 150 iniziative di solidarietà in continuo aggiornamento, più della metà delle quali rivolte a Ospedali, Pubblica Amministrazione e Protezione Civile. Ad oggi 63 delle iniziative mappate sono promosse da aziende, e 48 da fondazioni. Pensiamo che questa bellissima “gara di solidarietà” abbia bisogno di essere messa a sistema, per questo abbiamo lavorato fin da subito al fianco di Assifero, che abitualmente promuove le sinergie fra enti filantropici nazionali e internazionali”.

Al CEO di Italia non profit si aggiungono le considerazioni di Carola Carazzone, Segretario Generale di Assifero – Associazione Italiana delle fondazioni ed enti filantropici – che ribadisce come “mai come ora di fronte alla dolorosissima lezione che la pandemia ci sta insegnando c’è bisogno di fare sistema, di mettere in rete, di promuovere circolarità delle informazioni e possibilmente attivare sinapsi e innescare collaborazioni per proteggere i più vulnerabili. Considerare ogni vita, ogni essere umano come unico e degno di tutti diritti e le libertà fondamentali – a prescindere da ogni altra condizione (età, malattia, disabilità, status..): questi sono i valori inviolabili che protegge il nostro meraviglioso Paese. Per questi motivi, Assifero è orgogliosa di promuovere questa bellissima iniziativa in collaborazione con Italia non profit.”

Il portale vuole andare oltre la semplice mappatura delle iniziative intraprese sul territorio nazionale per sostenere le difficoltà del momento, vuole anche dare spazio alle realtà del Terzo Settore che chiedono un aiuto a causa dei costi non previsti che devono affrontare e che rischiano altrimenti di essere meno “sotto i riflettori” dei possibili donatori.

In sintesi il sito vuole dare voce a questo mondo e metterlo in connessione con quanti – aziende e privati- desiderano donare. Mentre da un lato vengono raccolte le iniziative filantropiche, dall’altro la società civile – e in particolare gli enti non profit – potranno partecipare a una mappatura dei loro bisogni, tramite una survey digitale (https://italianonprofit.it/aiuti-coronavirus/bisogni-enti/), segnalando a loro volta esigenze e bisogni.