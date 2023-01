Donald Trump confonde la donna che lo ha accusato di stupro con la sua ex moglie

E.Gen Carroll accusa l’ex presidente degli Stati Uniti di averla stuprata nel camerino di un grande magazzino di New York.







Associato AFP

Inserito il 19/01/2023 alle 20:16 Tempo di lettura: 3 minuti



unccusé by une giornalista, E. Jean Carroll, de viol dans les années 1990, the ancien president american Donald Trump l’a confondue sur une photo avec son ex-femme Marla Maples, selon un document judiciaire d’une déposition in october à New York.







Il signor Trump, 76 anni, dovrebbe comparire il 10 aprile 2023 in un tribunale di New York in una causa per diffamazione intentata da E. Jean Carroll, 79 anni, che lo accusa di averla violentata in uno spogliatoio di un dipartimento di New York. Memorizzato nel 1995 o 1996.

Ha combattuto una doppia causa civile per diffamazione e stupro dal 2019, poi dal 2022, davanti alla giustizia federale a Manhattan, la signora Carroll, ex editorialista della rivista cervoA Donald Trump, 76 anni, imprenditore miliardario e presidente repubblicano dal 2017 al 2021. I due hanno prestato la loro testimonianza giurata lo scorso ottobre.

Durante la sua testimonianza del 19 ottobre tramite collegamento video – che è stata resa pubblica questa settimana – Donald Trump ha ribadito la sua linea di difesa: “Lo dirò con il massimo rispetto: primo, non è il mio tipo. E poi non è mai successo”. Ma quando gli è stata mostrata una foto con Carol a un ricevimento negli anni ’90, ha risposto: “Questa è Marla, questa è mia moglie”, prima che il suo avvocato, Alina Heba, lo correggesse. Donald Trump è stato sposato dal 1993 al 1999 con l’attrice Marla Maples, 59 anni, e ha incontrato la sua attuale moglie, Melania, nel 1998.



In un caso per diffamazione, E. Jean Carroll ha citato in giudizio Trump nel novembre 2019. Lo ha accusato di averla diffamata per aver definito le sue accuse di stupro una “menzogna totale” nel giugno di quell’anno. L’inquilino della Casa Bianca all’epoca ha sempre risposto che la signora Carroll “non era il suo tipo” e i suoi avvocati hanno affermato che era protetto, nel 2019, dalla sua immunità come capo di stato.

Per quanto riguarda le accuse di stupro, la signora Carroll non ha potuto sporgere denuncia nel 2019 da quando sono stati accertati i presunti fatti. Tuttavia, il 24 novembre 2022 è entrata in vigore una legge dello Stato di New York (l'”Adult Survivors Act”) che consente alle vittime di violenza sessuale, per un anno, di riavviare i loro procedimenti legali civili.



Così la signora Carroll ha sporto denuncia a novembre a New York per “diffamazione” ma anche “aggressione” e “aggressione” e ha chiesto un processo civile per danni, che è previsto per il 10 aprile.