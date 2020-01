Domani inaugurazione dei laboratori dell’IIS “Della Corte – Vanvitelli” e del “G. Filangieri”

Cava de’ Tirreni. E’ prevista per domani mattina dalle ore 10.30 la cerimonia ufficiale di inaugurazione dei nuovi laboratori dell’IIS “Della Corte – Vanvitelli” e del “G. Filangieri”.

Domani, martedì 21 gennaio, alle ore 10.30 saranno inaugurati i nuovi laboratori dell’IIS “Della Corte – Vanvitelli”: un Laboratorio per lo sviluppo delle competenze di base e il Laboratorio Professionalizzante Biomedicale.

Il Laboratorio per lo sviluppo delle competenze di base: Aula multimediale da 60 mq allestita con 23 personal computer desktop, scrivanie e sedie, LIM, stampanti, completamente cablata per l’accesso ad Internet ad alta velocità .

Mentre il Laboratorio Professionalizzante Biomedicale è allestito con pannelli didattici che simulano le più comuni apparecchiature utilizzate nell’ambito biomedicale, per il controllo di parametri come: ecg-eeg-emg, ritmo cardiaco, temperatura e respirazione, resistenza galvanica della pelle, audiometro, t.e.n.s., magnetoterapia elettrostimolazione, terapia laser, ionoforesi, terapia a ultrasuoni, monitoraggio della pressione del sangue, oltre a sette personal computer notebook, LIM, stampanti. In entrambi i laboratori, a conferma dell’impegno della scuola verso l’inclusione degli alunni diversamente abili, sarà prevista una postazione attrezzata con hardware e software specifico a controllo ottico.

Nuovi laboratori professionalizzanti anche presso la sede distaccata dell’IIS “G. Filangieri”, in via Papa Giovanni XXIII.

Si tratta di nuovi laboratori all’avanguardia di sala bar, cucina, pasticceria, che costituiranno un punto di forza e qualificante dell’offerta formativa scolastica.

I laboratori saranno inaugurati con una cerimonia ufficiale che si terrà martedì 21 gennaio alla presenza, tra gli altri dei consiglieri regionali, Franco Picarone e Enzo Maraio, del Presidente della Provincia di Salerno, Michele Strianese e del sindaco di Cava de’ Tirreni, Vincenzo Servalli.